Lotte Kopecky ziet zichzelf als "outsider", maar is wel gezond ambitieus: "Winnen is een droom"

Lotte Kopecky is het speerpunt van de Belgische vrouwenploeg op het WK komende zaterdag. En met het parcours in Wollongong, dat oogt als een voorjaarsklassieker, lijkt de koers op haar lijf geschreven. Toch houdt ze liever de druk van zich af: "Het is niet omdat ik de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen heb gewonnen, dat ik nu topfavoriete ben."

"Blij met het parcours"

Eén keer Mount Keira, zes keer Mount Pleasant en dan nog een knikje in de laatste kilometer. Lotte Kopecky kreeg het water in de mond toen haar over het parcours werd verteld: "Ik ben er heel blij mee." De laatste keer Mount Pleasant wordt volgens Kopecky hét beslissende moment van de race: "Ik heb de helling al vaak beklommen en ken het parcours ondertussen al goed. Hoe vaker je de beklimming doet, hoe beter je kan indelen." "Je weet dan waar de herkenningspunten zijn waaraan je je tijdens de wedstrijd zal moeten vastklampen."

Zesde keer Mount Pleasant wordt de beslissende keer, maar het laatste knikje in het slot en de tegenwind kunnen uitnodigen tot een late aanval. Lotte Kopecky

Maar het venijn kan in de staart zitten: "Ik verwacht een snelle afdaling, waarschijnlijk met tegenwind en dan komt nog dat laatste knikje dat wel heel erg uitnodigt tot een late aanval in de slotkilometer."

"Ook al zal Mount Keira voor een eerste schifting zorgen, de vlucht van de dag zal niet in het voordeel zijn: de wegen zijn er lang en breed, je kunt de koplopers van heel ver zien rijden."

"Vertrouwen is er, benen zijn een raadsel"

Toch wil ze zichzelf niet als topfavoriete naar voren schuiven: "Ik zie me meer als een outsider." "Het is niet omdat ik de Strade en de Ronde heb gewonnen, dat ik nu topfavoriete ben. Intussen zijn we al eind september. Die wedstrijden dateren van in het voorjaar." "Ik tankte in de Vuelta wel vertrouwen, maar ik weet niet of de benen goed genoeg zijn. Ik heb er alleszins alles aan gedaan om hier top te zijn, al heb ik er niet meteen een zicht op waar ik sta ten opzichte van andere renners."

"Winnen is een droom"

Er zal op dit WK geen aparte koers zijn voor de beloften bij de vrouwen. Ook die wereldtitel zal dus uitgemaakt worden in dezelfde wedstrijd als bij de elites. Bij de beloften is Julie De Wilde één van de kanshebbers op de regenboogtrui. Toch zal ze, zo zegt ze zelf, in de koers ook ten dienste staan van Kopecky. "Dat is heel leuk", beseft Kopecky. "We hebben misschien niet de allersterkste ploeg, maar ik kan 200 % inzet verwachten van iedereen. Zo komen we zeker met het best mogelijke resultaat."

We hebben misschien niet de allersterkste ploeg, maar ik kan van de ploeg 200 % inzet verwachten en dat is heel leuk. Lotte Kopecky

Kopecky schuwt de tegenstand niet: "Ik durf met iedereen naar de streep te gaan, al zal dat niet met iedereen goed aflopen. Balsamo en Vos zijn sneller dan ik. Maar in zo'n lange, lastige wedstrijd kunnen er altijd verrassingen zitten. Daar hoop ik toch op."

"De koers winnen zou een droom zijn. Ik mag gezond ambitieus zijn en daar zaterdag op hopen."