Een Belgische wereldkampioen, ex aequo op plek 2 en een Frans fiasco: De resultaten van onze WK-poll

Een verrassing kun je het niet noemen. Wout van Aert werd in onze poll massaal naar voren geschoven als de absolute topfavoriet voor de WK-wegrit. Maar liefst 35% van de deelnemers stemden op onze landgenoot als nieuwe regenboogtruidrager.

Ook op de tweede plaats pronkt er een Belg. Al moet Remco Evenepoel het zilver wel delen met Mathieu van der Poel. Het duo trainde vorige maand nog samen in Livigno en eindigt volgens 15% van de stemmers ook samen op de meest ondankbare plek.

Het duo sprintte Tadej Pogacar (14%) nipt uit het wiel. De rest stond niet op de foto.

Zo werd thuisrijder Michael Matthews met 4% van de stemmen de koning van de kruimels. Ook Biniam Girmay en Benoît Cosnefroy - elk 3% - kregen een eervolle vermelding.

Het vertrouwen in de Fransen is duidelijk niet groot in ons land. Zo kreeg ook enigma Julian Alaphilippe slechts 1% van de voorkeurstemmen toegedicht. De Brit Ethan Hayter en Italiaan Alberto Bettiol ondergingen hetzelfde lot.