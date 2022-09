"Dit was geen prestatie waarna je achterover leunt en zegt: dit komt goed op het WK"

De Belgen combineerden wel goed en het had 3-0 of 4-0 kunnen zijn. Dan denk je: daar doen ze in de tweede helft nog enkele doelpunten bij, maar het is helemaal stilgevallen.

Hij was outstanding, maar de Welshmen rolden wel de rode loper uit en verdedigden heel zwak.

Dit was geen prestatie waarna je rustig achterover leunt en zegt: dit komt allemaal wel goed op de Wereldbeker.

Of dit geruststellend was? Neen, niet bepaald.

Er was na het zoveelste tegendoelpunt nog controle, maar kansen afdwingen was er nauwelijks nog bij. Dat is niet bepaald heel geruststellend.

Er bleef helemaal niets meer over van het goeie combinatiespel en je had weer een paar prangende fases in het eigen strafschopgebied met het zoveelste tegendoelpunt.

Dan lijkt dit toch iets te veel op de wedstrijden die de Belgen de voorbije maanden hebben gespeeld.

Zondag spelen de Duivels nog tegen Nederland. Groepswinst is mathematisch nog mogelijk, maar die lijkt me wel gaan vliegen.

Al moet België zondag de natie nog geruststellen om over enkele maanden niet met een slecht gevoel op het vliegtuig naar Qatar te stappen.

