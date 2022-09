Kijk donderdagavond naar Extra Time Koers met Bakelants, Benoot, De Wolf en Adrie van der Poel

Vanaf vrijdagnacht (Belgische tijd) worden in Wollongong de WK-wegritten afgewerkt. Donderdagavond, aan de vooravond van de regenboograces, is Ruben Van Gucht uw gastheer in Extra Time Koers. De gasten zijn Jan Bakelants, Tiesj Benoot, Dirk De Wolf en Adrie van der Poel. Kijk om 21.20 u op Canvas of met livestream op VRT MAX.