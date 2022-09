Julian "geen 100 %" Alaphilippe: "Volgende week ben ik sowieso gelukkig"

Vorig jaar sprak Julian Alaphilippe aan de vooravond van het WK in Leuven na een jaartje in de regenboogtrui al over de druk van de wereldkampioen. Die stelling gaat hij ook nu niet uit de weg.

"Ik heb de jongste tijd wat gemengde gevoelens", schetste hij. "Enerzijds denk ik: gelukkig draag ik volgend jaar die trui niet meer en kan ik - bij manier van spreken - weer een normale renner worden."

"Maar anderzijds is deze trui een droom. Dit is zo groots, maar het is ook veeleisend. Maar wat er ook gebeurt: een derde wereldtitel of niet, volgende week zal ik sowieso zeer gelukkig zijn."