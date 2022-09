Jade Linthoudt is 18, begint straks al aan haar 3e jaar geneeskunde, maar rijdt eerst het WK

Je hebt zulke mensen die álles meegekregen hebben van Moeder Natuur. Wel, Jade Linthoudt is zo iemand. De tiener uit Appelterre combineert een uitzonderlijke intelligentie met straffe fysieke kwaliteiten. Beide eigenschappen benut ze dan ook nog eens ten volle. Zaterdag staat ze aan de start van het WK bij de junioren vrouwen, enkele dagen later begint ze aan het derde jaar geneeskunde. Dat laatste zit zo: toen bleek dat Linthoudt hoogbegaafd was, werkte ze het 3e en 4e leerjaar samen af, het 5e en 6e eveneens. En dus trok ze al op haar 16e naar de VUB in Brussel om geneeskunde te studeren. “Of ik de slimste renster van het peloton ben? Dat weet ik niet”, lacht ze bescheiden bij onze reporter. “Er zullen nog wel straffe koppen zijn.”

Lastige omlopen

Toch is de combinatie van Linthoudt bijzonder op haar leeftijd. Zeker omdat ze ook nog eens succesvol is. Naast uitstekende punten op school, boekt ze ook puike resultaten op de fiets. Zo eindigde ze onder meer 4e in de Trofeo Binda voor junioren. Eerder was ze al Belgisch kampioene bij de aspiranten.

“Na een hele zware training is het soms hard dat ik nog moet studeren”, geeft Linthoudt toe. “Maar tot dusver heb ik altijd een ritme gevonden dat ik kon aanhouden. Ik had het grote geluk dat ik begon met studeren in een coronajaar, waardoor er veel online-lessen waren. Ook de VUB werkt enorm goed mee - ze steunen mij en de profs zijn vriendelijk.”

Ik denk dat het peloton daar in de eerste ronde al uit elkaar gereden zal worden.