Galamatch met pijnlijke afloop: blessure Mehdi Carcela bemoeilijkt zoektocht naar nieuwe club

Wat een leuke gala-avond zou moeten worden, is uitgedraaid in een nachtmerrie voor Mehdi Carcela. De 33-jarige middenvelder blesseerde zich tijdens de wedstrijd met Ronaldinho en co. en moest op een draagberrie het veld verlaten. Een klap voor Carcela, die sinds deze zomer naarstig zoekt naar een nieuwe werkgever.