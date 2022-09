Belgische beloften: "We hebben een ploeg om wereldkampioen te worden"

Met Alec Segaert heeft België een zilveren medaille in het tijdrijden in de gelederen, de eerstejaarsbelofte verwacht vrijdag een lastige wedstrijd. "Het is een zwaar parcours", wist hij.



"Bovendien voorspellen ze ook nog eens slecht weer. Dat maakt de koers nog een pak lastiger en dat kan alleen maar in ons voordeel spelen."



"We staan hier met 6 sterke renners aan de start. Op internationaal niveau hebben we ons als ploeg al getoond. Dat moeten we zeker uitspelen."



De kopman lijkt Lennert Van Eetvelt. Al tempert hij zelf wel de verwachtingen. "Met de vorm van dit voorjaar zou ik normaal op dit parcours een goede uitslag moeten kunnen rijden, maar nu durf ik dat niet te zeggen."



"Ik kende niet de ideale voorbereiding, gelukkig hebben we een sterke ploeg in de breedte."



"We moeten nog de meeting met de bondscoach houden. Het wordt zaak om altijd een mannetje mee te hebben vooraan. We mogen niet in de achtervolging gedwongen worden." Is Van Eetvelt niet op de afspraak, dan kan ook Segaert uitgespeeld worden.



