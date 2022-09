"De valpartij van Annemiek van Vleuten kan een zegen zijn voor Nederland in de wegrit"

De dominantie van Annemiek van Vleuten (39) staat op barsten. De Nederlandse was - hoe kan het ook anders - topfavoriete, maar de veelvraat kwam woensdag zwaar ten val. Ze is volledig gekneusd en heeft "een stabiel breukje in haar elleboog" opgelopen. En toch zal ze (normaal gezien) starten. “Tot voor de mixed team relay dachten we aan Annemiek van Vleuten als topkandidate”, zegt commentator Ine Beyen. “Welke impact haar valpartij gehad heeft, zullen we pas zaterdag zien. Ik vrees dat het sowieso niet goed is.” Dat pechverhaal verandert het tactische plaatje aanzienlijk. Een patat van Van Vleuten op Mount Keira in de aanlooplus was voorspelbaar, maar dat plan is nu wellicht rijp voor de schroothoop. Biedt dat perspectieven voor haar landgenotes? “Voor mij is er nu maar één favoriete”, zegt Ruben Van Gucht overtuigd. “Marianne Vos.”

“Ik denk dat het een zegen kan zijn voor Nederland dat Van Vleuten een valpartij heeft meegemaakt", vertelt Van Gucht verder. "Als ze op halve kracht aan de start zal komen, zal de rolverdeling duidelijker worden. Vos als kopvrouw en Vollering als schaduwkopvrouw.”

“Het Italiaanse en Nederlandse blok zijn twee ploegen die de koers in handen moeten nemen”, vult Beyen aan. "Of de teamsfeer bij de Nederlanders deze keer wel optimaal zal zijn, is nog een grote vraag." Die twijfel leeft na de fiasco's in Tokio en Leuven.



"Slotfase is op het lijf geschreven van Elisa Longo Borghini"

Maar er is meer dan Oranje alleen. “Uiteraard mogen we Italië niet vergeten met Elisa Longo Borghini Zij hebben de sterkste ploeg”, verduidelijkt Van Gucht. “En Elisa Balsamo?”, vraagt Beyen zich luidop af. “Het parcours is lastiger dan in Leuven en ik denk dat Balsamo net niet genoeg een

klimster is om te overleven", vervolledigt Van Gucht. "Dan denk ik dat Longo Borghini snel de rol als kopvrouw kan overnemen.” “We hebben Longo Borghini in de mixed team relay fantastisch sterk bezig gezien”, zegt Beyen. “Na het laatste klimmetje is het nog maar 8 kilometer tot de streep, dat is iets wat perfect op haar lijf geschreven is.” "Het is een parcours waar een klein groepje zal overleven en dan kom je snel uit bij Grace Brown en Marlen Reusser, die een lastig parcours aankunnen”, zegt Van Gucht. “Brown wordt tweede in Luik-Bastenaken-Luik en heeft al de Brabantse Pijl gewonnen."

Elisa Longo Borghini.

“Weet niet goed waar Kopecky zal stranden”

Bij de Belgische selectie is het uitkijken naar één vrouw, Lotte Kopecky. De winnares van de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche is dit voorjaar uitgegroeid tot een wereldtopper in het eendagswerk.

“Ik weet niet goed waar Kopecky zal stranden”, zegt Ruben Van Gucht vertwijfeld.



Ine Beyen: “Qua intrinsieke kwaliteiten zal ze het parcours wel aankunnen, alleen heb ik de laatste maanden niet de Lotte Kopecky gezien van in het voorjaar.” “Ze heeft veel gereden met de Giro Donne, Tour, EK piste én Vuelta", zegt Van Gucht. "Vos is veel selectiever geweest. Ze heeft de Vuelta niet gereden en heeft haar specifiek op hoogte voorbereid en heeft gefocust op het WK. Dat heeft Kopecky niet gedaan.”

Lotte Kopecky.

"Gewoon aanhangen als sprintster is genoeg"