Woensdagochtend mixed relay op het WK: welke landen zijn de favorieten?

Bij de andere landen was er wel meer belangstelling. Nederland heeft een reputatie en het ijzersterke vrouwelijke blok - Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus - wordt aangevuld met Bauke Mollema, Daan Hoole en attractie Mathieu van der Poel.

Pieter Serry, Quinten Hermans en Nathan Van Hooydonck springen in voor België , maar hebben weinig ambitie in de koppeltijdrit met Jesse Vandenbulcke, Julie De Wilde en Valerie Demey.

Wout van Aert, Remco Evenepoel en Yves Lampaert: op papier had bondscoach Sven Vanthourenhout een ijzersterk trio kunnen selecteren voor de eerste helft van de gemengde landenaflossing, maar de drietand heeft andere plannen: rust richting de wegrit van zondag.

Een ensemble om duimen en vingers bij af te likken, maar een wereldtitel is lang geen garantie. Vooral Zwitserland ligt op de loer.

Die gemengde gevoelens spotten we ook bij de Squadra. Italië stuurt Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero de wei in, 3 kleppers die geen introductie hoeven. De vrouwelijke trein bestaat uit Vittoria Guazzini - zondag winnares bij de beloftetijdrit -, Elisa Longo Borghini en Elena Cecchini.

Bij Frankrijk moet Rémi Cavagna of Bruno Armirail komende zondag wellicht op de valreep wijken voor Benoît Cosnefroy in de wegrit. Het duo dat in de weegschaal ligt, wordt gesteund door de 19-jarige Eddy Le Huitoze. Juliette Labous, Aude Biannic en Coralie Demay zijn ook geen doetjes.

Titelverdediger Duitsland mist de gepensioneerden Tony Martin en Lisa Brennauer en zal wellicht tekortschieten voor het podium.

Bij het thuisland Australië zullen Michael Matthews, Luke Durbridge en Luke Plapp zeker inspirerend werken, maar de afwezigheid van Grace Brown - zilver zondag - is een tegenvaller.

Denemarken, tot slot, brandt een kaarsje voor onder meer Magnus Cort, Mikkel Bjerg, Mikkel Honoré en Emma Norsgaard.