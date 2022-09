WK basketbal met Belgian Cats: competieformat, tv-uitzendingen en livestreams

Hoe ziet de competitie eruit?

Twaalf landen strijden vanaf donderdag voor de wereldtitel, onderverdeeld in 2 poules van 6 landen. De Belgian Cats zitten in groep A met Bosnië, China, Puerto Rico, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Groep B bestaat uit gastland Australië, Canada, Frankrijk, Japan, Mali en Servië.

Waar en wanneer zijn de wedstrijden te volgen?

Sporza zendt alle wedstrijden van de Belgian Cats live uit, op Eén of Canvas. Door het tijdsverschil met Australië moet u daarvoor wel vroeg uit de veren.

Met uitzondering van de match tegen Puerto Rico worden alle groepswedstrijden van de Cats 's nachts of in de vroege ochtend gespeeld.

Alle matchen zijn ook met fase per fase en livestream te volgen op onze website of in de Sporza-app. Updates zijn er ook op Radio 1, tijdens de nieuwsbulletins of in De Ochtend.