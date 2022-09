Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij trainersontslag Cercle: "Het is al de 10e trainer in 5 jaar"

Tien trainers in vijf jaar tijd. Cercle Brugge lijkt met het nieuwe ontslag van hoofdcoach Dominik Thalhammer dolgedraaid op het trainerscarrousel. De succescoach van vorig jaar wordt vervangen door zijn assistent Miron Muslic. Een transfer die de wenkbrauwen van analist Peter Vandenbempt deed fronsen: "Ik heb me laten vertellen dat Muslic iedereen vooral op de zenuwen werkte vorig jaar."

Cercle Brugge heeft na een zwakke reeks van 3 op 21 afscheid genomen van coach Dominik Thalhammer. Assistent-coach Miron Muslic neemt het roer als hoofdcoach over. Onze voetbalanalist Peter Vandenbempt stelde zich in onze sportpodcast De Tribune toch vragen bij de zoveelste wissel van de wacht bij de Vereniging. "Er wordt nu gezegd dat Muslic de man was die de ommekeer vorig jaar al in gang gezet zou hebben. Terwijl ik me eerder heb laten vertellen dat hij iedereen op de zenuwen werkte." "Was dat niet die trainer met baard die zo nadrukkelijk stond te coachen in de wedstrijd - die ze altijd moesten winnen - vorig jaar tegen Genk? Net toen Yves Vanderhaeghe ontslagen was?", herinnert ook Filip Joos zich de voormalige assistent van Thalhammer in Extra Time.

Miron Muslic.

Paniekvoetbal? Het probleem lijkt alleszins iets diepgewortelder te zijn in de Vereniging. Met Thalhammer vertrekt al de tiende trainer in een dikke vijf jaar tijd.

"Cercle Brugge maakt intern zijn analyses, maar ik stel vast het van het seizoen 2015-2016 geleden is dat er nog een trainer - Frederik Vanderbiest - zijn seizoen uit kon doen bij de Vereniging." "Vorig jaar was er een probleem met Yves Vanderhaeghe volgens het Brugse bewind. De analisten vonden nochtans dat Cercle goed voetbalde toen, maar het had vaak pech in zijn afwerking." "Dan kwam Thalhammer, die de Vereniging weer op het juiste spoor bracht met 18 op 21 na zijn debuut, maar daar zien ze nu alweer geen brood in. Ik moet wel zeggen dat dat geweldige "pressingvoetbal" van vorig jaar even geen (doel)punten meer oplevert. Maar ook nu lijkt het geluk soms gewoon niet aan hun zijde."

Misschien moet Cercle eens intern analyseren wat er niet klopt Heleen Jacques in Extra Time