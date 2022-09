Met deze uitslag viert Max Verstappen zondag zijn tweede wereldtitel in Singapore

Met 11 overwinningen op 16 Grote Prijzen en een reeks van 5 zeges op een rij heeft Max Verstappen zijn voorsprong op eerste achtervolger Charles Leclerc (Ferrari) vergroot tot 116 punten. Ploegmaat Sergio Pérez hinkt nog 9 punten meer achterop.

Zondag in Singapore kan Verstappen dus zijn tweede wereldtitel binnenhalen, maar dan heeft hij meer nodig dan een zesde overwinning op een rij. Ook Charles Leclerc moet zijn rivaal een handje helpen.

Als de Nederlander zondag al een titelfeest wil bouwen, moet hij al zeker op het hoogste schavotje staan in Singapore en mag Leclerc niet naast hem staan. Leclerc moet 9e of lager eindigen, Perez 4e of lager (zonder de snelste ronde).

In dat scenario heeft Verstappen een onoverbrugbare voorsprong van 139 punten met nog 5 races op de kalender. Als Verstappen niet wint, moet hij minstens geduld hebben tot in Suzuka.