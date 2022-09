Enorme opdoffer voor Jens Verbrugghe: hij mag niet met eigen tijdritfiets vertrekken

Het was commentator José De Cauwer die gezien had dat er iets niet klopte met de fiets waar Verbrugghe op zat. Het werd snel duidelijk dat de Belgische jongeling niet op zijn vertrouwde machine ronddraaide. En dat uitte zich ook in de tussentijden.



"Dat is volledig logisch. Je krijgt mentaal zo'n dreun. Je bent al bij voorbaat verloren", klonk het in koor bij onze commentatoren.



Je moet een tijdritfiets meerdere keren laten keuren, een laatste keer een kwartier voor de start. Bij die laatste keuring is het voor Verbrugghe fout gegaan. "Dit is onbegrijpelijk en mag eigenlijk niet gebeuren", reageerde De Cauwer. "Al weten we niet wat er juist gebeurd is. Dat zullen we straks pas weten."



"Doodzonde", vatte Karl Vannieuwkerke samen. "Je komt dan met zulke ambities naar hier..."



Verbrugghe moest naar een reservefiets van de Belgische bond teruggrijpen. Vannieuwkerke: "Dat is ook goed materiaal, maar natuurlijk niet te vergelijken met zijn op maat gemaakte tijdritfiets."