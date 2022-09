Birds, birds, birds: Bauke Mollema aangevallen door Australische ekster

Evenepoel en UCI-voorzitter ook beducht

Remco Evenepoel maakte vorige week ook al kennis met een vogelaanval in de rug. "Die vogel bleef de hele tijd boven mijn hoofd vliegen. Het was schrikken, maar ze hadden me ervoor gewaarschuwd."



Ook de UCI-voorzitter tweette vandaag over de zwartrugfluitvogel, ofte de Australische ekster, die zijn broedgebied fanatiek verdedigt. "Ik voel me heel veilig op de fiets Wollongong.... op de vogels na." Local Cadel Evans, de wereldkampioen van 2009, kan ermee lachen.