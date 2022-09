De Bosporus eiste een slachtoffer: Sam ligt ziek in bed. Een bekend gezicht vervangt hem met verve. We probeerden zo onnavolgbaar te zijn als Zinckernagel maar faalden jammerlijk. U hoorde het hier eerst: Antwerp haalt dit seizoen geen 102 op 102. We wikken zin en onzin van separaat douchen, en mijmeren over korte autoritten met ploegmakkers die wel al een rijbewijs hebben. Everts zus geeft stijladvies en Aster belt met… jawel!!!