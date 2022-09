WK Mixed Team Relay: "Met z'n zessen zo hard mogelijk fietsen, maar vóóral geen risico's nemen"

België zal op papier tegen sterke tegenstanders moeten opboksen. Ze zijn in tegenstelling tot de Belgen met extra renners naar Australië afgereisd.



"Ik denk dat een medaille heel moeilijk zal worden, al gaan we heel hard ons best doen", vertelt Van Hooydonck. "We gaan gewoon met zijn zessen zo hard mogelijk fietsen en dan zien we wel waar het schip strandt."



Een ploegentijdrit kennen de wielrenners al, maar met zijn drieën rondrijden is totaal iets anders. "Je hersteltijd is een stuk korter", vertelt Van Hooydonck verder. "Je komt veel sneller terug aan de beurt. Het is natuurlijk heel kort, 14 kilometer."

Voor woensdag wordt er slecht weer voorspeld. "Ons doel is zondag met het Belgische team wereldkampioen worden", licht Serry toe. "We gaan hier zeker geen risico's om niet ten val te komen."





"Ik weet niet of iedere deelnemer voluit risico's zal nemen, maar het zou een verrassende winnaar kunnen zijn."