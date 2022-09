Thomas Pieters opent op de 9e plaats in Parijs

clock 21:20

21 uur 20. Met een foutloze openingsronde in 67 slagen, vier onder par, heeft Thomas Pieters zich donderdag in Guyancourt, nabij Parijs, op een negende plaats genesteld in het Open de France. Pieters, de nummer 34 op de wereldranglijst, putte birdies weg op de holes een, zes, vijftien en zestien. In de tussenstand telt de 30-jarige Antwerpenaar vijf slagen meer dan de Deen Rasmus Höjgaard, die met een ronde waarin hij tien birdies en een bogey op zijn kaart schreef, alleen de leiding greep. De Zweed Alexander Björk is op twee slagen tweede. Titelverdediger Nicolas Colsaerts, winnaar in 2019 voor de coronavirus uitbrak, moest genoegen nemen met een ronde van 73 slagen en een gedeelde 96e plaats. De 39-jarige drievoudige European Tourwinnaar leek naar een ronde in par af te stevenen, maar op de holes vijftien en zestien verdween de bal in het water, wat Colsaerts nog twee slagen kostte. .