Pieters wisselt goed en slecht af op de slotdag in Parijs, maar blijft wel 3e

Pieters eindigt als 3e. Thomas Pieters heeft op de slotdag zijn (gedeelde) plaats op het podium niet meer afgegeven. De 30-jarige Antwerpenaar wisselde wel goede dingen met slechte dingen af. Zo pakte hij op hole 14 uit met een prachtige eagle, waarna het op hole 15 helemaal misging. Pieters sloeg de bal in het water en had uiteindelijk 6 pogingen nodig om te putten. Met een score van -11 na vier dagen finishte Pieters uiteindelijk op 5 slagen van de Italiaanse winnaar Guido Migliozzi. Nicolas Colsaerts werd uiteindelijk 26e na een sterke slotdag.

Pieters rukt op naar 3e plek. Met een derde ronde van 66 slagen is Thomas Pieters van de 7e naar de 3e plek geklommen in de Open de France in Guyancourt, nabij Parijs. De 30-jarige Antwerpenaar bleef net als in de eerste ronde foutloos en putte 5 birdies weg. Met nog 18 holes te gaan telt Pieters nog twee slagen meer dan de 21-jarige leider Rasmus Højgaard. Hij sloeg drie keer een bal in het water en zag zijn voorsprong bijna volledig wegsmelten. De Zuid-Afrikaan George Coetzee prijkt op de 2e plek.



Laatste hole kost Colsaerts 15 plaatsen. Nicolas Colsaerts kon zich na een sterke tweede ronde plaatsen voor de eindfase, maar had wat tegenslag op de derde dag. Hij leek op weg naar een degelijke ronde in 69 slagen, maar op de laatste hole mikte hij de bal twee keer in het water. Die triple bogey kostte hem 15 plaatsen. De drievoudige European Tour-winnaar en tevens titelverdediger staat nu 49e.

Pieters met een herkansing naar plek 7. Thomas Pieters blijft het goed doen in Parijs. Na de tweede dag staat hij op een gedeelde 7e plaats. Tijdens zijn 2e ronde in 70 slagen was er wel een opvallend moment van de Belg. Hij miste een schijnbaar heel makkelijke slag, maar mocht die hernemen. Volgens Pieter krijste er een baby net voor hij wou slaan. Hij probeerde nog te stoppen maar net te laat. Volgens een nieuwe regel mag je de bal terugleggen zonder straf als je "niet de bedoeling had om te slaan".

Een opvallend momentje met Pieters:

Colsaerts haalt de cut. Nicolas Colsaerts heeft zich op de tweede dag in Parijs ongelooflijk goed herpakt na een moeizame openingsronde. Hij maakte geen fouten en zette een ronde neer in 67 slagen. Zo schoot hij maar liefst 62 plaatsen omhoog in het klassement, naar plaats 34. Zo haalde hij de cut en dat is de eerste keer sinds hij terug is na zijn nierziekte.



