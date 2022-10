Ook Charleroi, Mechelen en Limburg United stoten door in Beker van België

clock 18:54 18 uur 54. Dit is de samenstelling van de kwartfinales, die worden in heen- en terugwedstrijden afgewerkt in het weekend van 10 en 11 december. kwartfinales Mechelen Charleroi Leuven Antwerp Brussels Luik Limburg United Oostende/Melsele . Dit is de samenstelling van de kwartfinales, die worden in heen- en terugwedstrijden afgewerkt in het weekend van 10 en 11 december. kwartfinales

Mechelen Charleroi Leuven Antwerp Brussels Luik Limburg United

Oostende/Melsele



clock 18:53 18 uur 53. Ook Charleroi, Limburg United en Mechelen stoten door. Charleroi, Limburg United en Kangoeroes Mechelen hebben zondag een ticketje bemachtigd voor de kwartfinales van de Beker van België. Charleroi had vrijdag de heenwedstrijd gewonnen tegen Aalst en een kleine nederlaag in de return kon Charleroi dus niet deren. Bekerhouder Limburg United won ruim de terugwedstrijd met 80-59, nadat het in de heenwedstrijd was blijven hangen op een 87-87 gelijkspel tegen Bergen. Ploeg in vorm, Kangoeroes Mechelen, had weinig moeite met tweedeklasser Royal IV Brussel in een enkele wedstrijd in het Zuidpaleis (63-97). . Ook Charleroi, Limburg United en Mechelen stoten door Charleroi, Limburg United en Kangoeroes Mechelen hebben zondag een ticketje bemachtigd voor de kwartfinales van de Beker van België. Charleroi had vrijdag de heenwedstrijd gewonnen tegen Aalst en een kleine nederlaag in de return kon Charleroi dus niet deren. Bekerhouder Limburg United won ruim de terugwedstrijd met 80-59, nadat het in de heenwedstrijd was blijven hangen op een 87-87 gelijkspel tegen Bergen. Ploeg in vorm, Kangoeroes Mechelen, had weinig moeite met tweedeklasser Royal IV Brussel in een enkele wedstrijd in het Zuidpaleis (63-97).



clock 30-10-2022 30-10-2022.

clock 23:24 23 uur 24. Antwerp, Luik en Brussels winnen vlot van derdeklassers. Antwerp Giants kende geen problemen tegen derdeklasser Oostkamp. Al in het eerste kwart werd de bonus van 10 punten voor Oostkamp weggeveegd. Uiteindelijk zou Antwerp winnen met 82-102. In december neemt Antwerp het in de kwartfinales van de Beker op tegen de Bears uit Leuven. In nog 2 andere 1/8e finales bij derdeklassers waren Luik en Brussels respectievelijk te sterk voor BT Hasselt (63-116) en Esneux (82-111). Luik en Brussels spelen in de kwartfinale tegen elkaar. . Antwerp, Luik en Brussels winnen vlot van derdeklassers Antwerp Giants kende geen problemen tegen derdeklasser Oostkamp. Al in het eerste kwart werd de bonus van 10 punten voor Oostkamp weggeveegd. Uiteindelijk zou Antwerp winnen met 82-102. In december neemt Antwerp het in de kwartfinales van de Beker op tegen de Bears uit Leuven. In nog 2 andere 1/8e finales bij derdeklassers waren Luik en Brussels respectievelijk te sterk voor BT Hasselt (63-116) en Esneux (82-111). Luik en Brussels spelen in de kwartfinale tegen elkaar.

clock 29-10-2022 29-10-2022.