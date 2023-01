LIVESTREAM: Plaatst Oostende zich ten koste van Charleroi als eerste voor de bekerfinale?

clock 22:31 22 uur 31. Oostende zet eerste stap richting finale. Oostende heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd tegen Charleroi in de halve finale van de Beker van België basketbal. De kustploeg begon met de voet op het gaspedaal en stond na het eerste kwart al 15 punten voor. Ook in het tweede kwart stond er geen maat op de ploeg van coach Dario Gjergja, bij de rust was het 62-33. Charleroi moest de kloof zien te verkleinen, maar Oostende bleef ook in het derde kwart domineren (81-51), maar in de laatste periode stokte de machine. Charleroi kon uiteindelijk nog milderen tot een 92-76-eindstand, waardoor het pleit nog niet helemaal beslecht is. Zondag vindt de terugwedstrijd plaats in Charleroi. . Oostende zet eerste stap richting finale Oostende heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd tegen Charleroi in de halve finale van de Beker van België basketbal. De kustploeg begon met de voet op het gaspedaal en stond na het eerste kwart al 15 punten voor. Ook in het tweede kwart stond er geen maat op de ploeg van coach Dario Gjergja, bij de rust was het 62-33. Charleroi moest de kloof zien te verkleinen, maar Oostende bleef ook in het derde kwart domineren (81-51), maar in de laatste periode stokte de machine. Charleroi kon uiteindelijk nog milderen tot een 92-76-eindstand, waardoor het pleit nog niet helemaal beslecht is. Zondag vindt de terugwedstrijd plaats in Charleroi.

clock 22:30 22 uur 30.

clock 19:43 19 uur 43. Luik-Giants is uitgesteld naar zondag. Het winterweer teistert ook de halve finales van de Beker van België basketbal. De heenmatch tussen Luik en de Antwerp Giants gaat vanavond niet door en wordt verplaatst naar zondag. Oostende-Charleroi vindt vanavond wel gewoon plaats. . Luik-Giants is uitgesteld naar zondag Het winterweer teistert ook de halve finales van de Beker van België basketbal. De heenmatch tussen Luik en de Antwerp Giants gaat vanavond niet door en wordt verplaatst naar zondag.



Oostende-Charleroi vindt vanavond wel gewoon plaats.

clock 19:43 19 uur 43.

clock 20-01-2023 20-01-2023.

clock 23:12 23 uur 12. Oostende voorbij bekerhouder Limburg United . Oostende heeft zich voor de halve finales van de Beker van België basketbal geplaatst. Dat deed het door bekerhouder Limburg United in een heruitgave van de finale van vorig jaar met 98-87 te verslaan. In de heenwedstrijd had de kustploeg vrijdag een nipte 73-70 nederlaag geleden. De halve finales worden in het weekend van 21 en 22 januari gespeeld. Oostende neemt het dan op tegen Charleroi, dat zondag Kangoeroes Mechelen uitschakelde. In de andere halve finale staan Luik en Antwerp tegenover elkaar. De finale vindt zondag 12 maart in Vorst Nationaal plaats. De dag voordien spelen ook de vrouwen daar hun finale. . Oostende voorbij bekerhouder Limburg United Oostende heeft zich voor de halve finales van de Beker van België basketbal geplaatst. Dat deed het door bekerhouder Limburg United in een heruitgave van de finale van vorig jaar met 98-87 te verslaan. In de heenwedstrijd had de kustploeg vrijdag een nipte 73-70 nederlaag geleden. De halve finales worden in het weekend van 21 en 22 januari gespeeld. Oostende neemt het dan op tegen Charleroi, dat zondag Kangoeroes Mechelen uitschakelde. In de andere halve finale staan Luik en Antwerp tegenover elkaar. De finale vindt zondag 12 maart in Vorst Nationaal plaats. De dag voordien spelen ook de vrouwen daar hun finale.



clock 13-12-2022 13-12-2022.

clock 19:07 19 uur 07. Charleroi en Luik door. Net als Antwerpen heeft Charleroi thuis het heenverlies goedgemaakt. In Mechelen werd het 87-75, maar die 12 punten wist het thuis net in te halen: 90-74. Quarters: 21-17, 24-22, 18-14, 27-21). Bij Charleroi waren Samardzic en Libert de topschutters met 15 punten, bij Mechelen was Aririguzoh de beste met 17 punten. Luik trok zijn thuiszege van duel 1 (92-78) over de streep in Brussels, waar het 79-79 gelijkspeelde. Quarters: 20-17, 20-14, 16-25, 23-23). Bij Brussels was Zylka het meest trefzeker met 22 punten, voor de 21 van Deroover. Topschutter van de partij was Luikenaar Van Den Eynde met 23 punten. . Charleroi en Luik door Net als Antwerpen heeft Charleroi thuis het heenverlies goedgemaakt. In Mechelen werd het 87-75, maar die 12 punten wist het thuis net in te halen: 90-74. Quarters: 21-17, 24-22, 18-14, 27-21). Bij Charleroi waren Samardzic en Libert de topschutters met 15 punten, bij Mechelen was Aririguzoh de beste met 17 punten.



Luik trok zijn thuiszege van duel 1 (92-78) over de streep in Brussels, waar het 79-79 gelijkspeelde. Quarters: 20-17, 20-14, 16-25, 23-23). Bij Brussels was Zylka het meest trefzeker met 22 punten, voor de 21 van Deroover. Topschutter van de partij was Luikenaar Van Den Eynde met 23 punten.











clock 17:29 17 uur 29. Mwema: "Doorstoten naar de finale zou ons wel een boost geven". Mwema: "Doorstoten naar de finale zou ons wel een boost geven"

clock 17:27 17 uur 27. Casteels: "1 van de grootste ontgoochelingen uit heel mijn carrière". Casteels: "1 van de grootste ontgoochelingen uit heel mijn carrière"

clock 17:15 17 uur 15. Dit is pijnlijk. De verantwoordelijkheid ligt hier in de eerste plaats bij de spelers. Dit is een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière. Eddy Casteels, coach Leuven Bears. Dit is pijnlijk. De verantwoordelijkheid ligt hier in de eerste plaats bij de spelers. Dit is een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière. Eddy Casteels, coach Leuven Bears

clock 17:15 17 uur 15. Bekijk het vierde kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears. Bekijk het vierde kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears

clock 17:13 17 uur 13. Giants halen achterstand op tegen zwak Leuven. De Leuven Bears hebben hun goede uitgangspositie niet kunnen verdedigen in de terugwedstrijd tegen de Antwerp Giants in de kwartfinale van de Beker van België. In het eerste kwart konden de Leuvenaars nog ietwat volgen, maar daarna walsten de Giants over hun tegenstander. De Giants controleerden de wedstrijd en wonnen uiteindelijk met 30 punten voorsprong: 79-49. . Giants halen achterstand op tegen zwak Leuven De Leuven Bears hebben hun goede uitgangspositie niet kunnen verdedigen in de terugwedstrijd tegen de Antwerp Giants in de kwartfinale van de Beker van België. In het eerste kwart konden de Leuvenaars nog ietwat volgen, maar daarna walsten de Giants over hun tegenstander. De Giants controleerden de wedstrijd en wonnen uiteindelijk met 30 punten voorsprong: 79-49.

clock 16:40 16 uur 40. Bekijk het derde kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears. Bekijk het derde kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears

clock 16:14 16 uur 14. Bekijk het tweede kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears. Bekijk het tweede kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears

clock 15:40 15 uur 40. Bekijk het eerste kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears. Bekijk het eerste kwart tussen Antwerp Giants en Leuven Bears

clock 11-12-2022 11-12-2022.

clock 23:00 23 uur . Oostende verliest heenmatch tegen Limburg. Vanavond stonden de heenmatchen van de kwartfinales op het programma. Bekerhouder Limburg United won in eigen huis een razend spannend duel tegen Oostende. De kustploeg begon het scherpst, Limburg eindigde het scherpst. Eindstand: 73-70. Ook Antwerp Giants staat voor een inhaalrace. Op het veld van Leuven liepen de Giants na een goede start tegen een 79-71-nederlaag aan. Luik en Mechelen versloegen respectievelijk Brussels en Charleroi. Zondag worden de terugmatchen afgewerkt, op Oostende-Limburg United na. Zij spelen dinsdag voor een ticket voor de halve finales. . Oostende verliest heenmatch tegen Limburg Vanavond stonden de heenmatchen van de kwartfinales op het programma.



Bekerhouder Limburg United won in eigen huis een razend spannend duel tegen Oostende. De kustploeg begon het scherpst, Limburg eindigde het scherpst. Eindstand: 73-70.



Ook Antwerp Giants staat voor een inhaalrace. Op het veld van Leuven liepen de Giants na een goede start tegen een 79-71-nederlaag aan. Luik en Mechelen versloegen respectievelijk Brussels en Charleroi.



Zondag worden de terugmatchen afgewerkt, op Oostende-Limburg United na. Zij spelen dinsdag voor een ticket voor de halve finales.

clock 23:00 23 uur . Limburg-Oostende 73-70 (rust: 39-37). Quarters: 14-16, 25-21, 14-21, 20-12 . Limburg-Oostende 73-70 (rust: 39-37) Quarters: 14-16, 25-21, 14-21, 20-12

clock 22:59 22 uur 59. Leuven-Antwerp Giants 79-71 (rust: 47-43). Quarters : 19-20, 28-23, 17-9, 15-19 . Leuven-Antwerp Giants 79-71 (rust: 47-43) Quarters: 19-20, 28-23, 17-9, 15-19

clock 22:58 22 uur 58. Mechelen-Charleroi 87-75 (rust: 48-40). Quarters : 29-20, 19-20, 20-18, 19-17 . Mechelen-Charleroi 87-75 (rust: 48-40) Quarters: 29-20, 19-20, 20-18, 19-17

clock 22:56 22 uur 56. Luik-Brussels 92-78 (rust: 52-33). Quarters : 23-18, 29-15, 19-26, 21-19 . Luik-Brussels 92-78 (rust: 52-33) Quarters: 23-18, 29-15, 19-26, 21-19

clock 09-12-2022 09-12-2022.