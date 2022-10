Leuven Bears plaatsen zich als eerste voor kwartfinales Beker van België

clock 23:30

23 uur 30. Leuven schaart zich bij laatste 8. Leuven Bears heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België in het mannenbasket. In de achtste finales haalden de Leuvenaars het met 73-108 op bezoek bij derdeklasser Mailleux-Comblain. Duels tussen eersteklassers worden met een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. Bergen hield bekerhouder Limburg United op een 87-87-gelijkspel, maar staat zondag wel voor de verplaatsing naar Limburg. Spirou Charleroi pakte al een stevige optie op een stek bij de laatste acht dankzij een 102-82-thuiszege tegen Aalst. Ook die terugwedstrijd is voor zondag. .