Las Vegas Aces veroveren hun allereerste WNBA-titel

De Aces waren het beste team van het reguliere seizoen en trokken die lijn dus door doorheen de play-offs. Ze wonnen de eerste twee thuisduels met 67-64 en 85-71, Connecticut kon in zijn eerste thuismatch de indruk geven een vuist te kunnen maken met 76-105. Maar De Aces maakten het af in Game 4 met 78-71.



De selectie van rookie hoofdcoach Becky Hammon is het eerste team uit Las Vegas dat een belangrijke professionele competitie wint in de Verenigde Staten. Vorig jaar was de halve finale het eindstation.



Point guard Chelsea Gray werd topschutter met 20 punten, naast haar 6 assists en 5 rebounds, en werd uitgeroepen tot MVP van de Finals. Ze kreeg hulp van A'ja Wilson (11 ptn, 14 rbs), de beste speelster van het reguliere seizoen.



De Las Vegas Aces volgen op de erelijst Chicago Sky op. Het team van de Belgian Cats wilde voor het eerst in 20 jaar nog eens de ploeg zijn die 2 keer naeen de WNBA-titel kon pakken, maar ze strandden op de voorlaatste horde.