Gerwyn Price steekt World Series of Darts een tweede keer op zak

"The Iceman" liet een gemiddelde van 100,14 optekenen, "Titan" Van Duijvenbode kwam aan 97,69. Price hield aan de toernooizege 70.000 pond (80.000 euro) over. De 37-jarige Welshman won het toernooi een eerste keer in 2020.



"Dirk speelde fantastisch, maar zelf was ik nog net een tikkeltje beter", reageerde Price. "Het was een geweldige finale, maar ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Er waren een paar legs waarin ik een dubbel niet had mogen missen."



"Bij 5-5 had ik eigenlijk 7-3 voor moeten staan. Ik heb hem een paar keer laten ontsnappen en ben blij dat ik het in de laatste leg toch nog kon afmaken."



"Ik heb wat meer ervaring met dat soort situaties dan Dirk en dat heeft wellicht het verschil gemaakt. Hij had uiteraard het voordeel dat hij het thuispubliek op zijn hand had, maar ik heb de zenuwen beter kunnen bedwingen."



In de halve finales had Price de Engelsman James Wade (PDC-5), toernooiwinnaar in 2018, met 11-9 uitgeschakeld. Van Duijvenbode versloeg de Welshe titelverdediger Jonny Clayton (PDC-7) met 11-8.



Een ronde eerder had Clayton de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3), viervoudig World Series-winnaar (2015, 2016, 2017, 2019) , met 10-7 uit het toernooi gewipt.



Dimitri Van den Bergh (PDC-14), vorig jaar verliezend finalist, ging er deze keer al uit in de tweede ronde (achtste finales). Hij verloor daarin zaterdag met 6-2 van de Engelsman Ryan Joyce (PDC-36).