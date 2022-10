Geen problemen voor Antwerp en Luik in de Beker van België

clock 23:24

23 uur 24. Antwerp wint vlot van derdeklasser. Antwerp Giants kende geen problemen tegen derdeklasser Oostkamp. Al in het eerste kwart werd de bonus van 10 punten voor Oostkamp weggeveegd. Uiteindelijk zou Antwerp winnen met 82-102. In december neemt Antwerp het in de kwartfinales van de Beker op tegen de Bears uit Leuven. In een andere 1/8e finale was Luik te sterk voor BT Hasselt. .