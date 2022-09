Finalist op élk toernooi, van U16 tot seniors: wat is het geheim van basketbalnatie Spanje?

In totaal dus 9 finales, waarvan er 4 gewonnen werden. Een indrukwekkende medailleoogst, waar andere landen alleen maar van kunnen dromen. Coach Pascal Meurs werkt zelf in Spanje en weet als geen ander waarom het Spaanse basketbal zo succesvol is. Hij ziet verschillende redenen: de cultuur, de coaching en de filosofie en ook de sterke eigen competitie.

De cultuur: "Spanje is een echt basketballand"

"Nog een concreet voorbeeld: hier in de jeugdacadamie bij Valencia heb je de "Wall of Dreams", waarop de naam van elke jeugdspeler staat die het ooit tot de 1e ploeg geschopt heeft. Elke dag zie je hier honderden kinderen met de glimlach binnenkomen, allemaal in dezelfde uitrusting en allemaal met dezelfde droom: hun naam op de Wall of Dreams."

"Iedereen kan hier meepraten over basketbal. Van jong tot oud hebben ze een mening over basketbal en ze begrijpen ook allemaal tot op zeker niveau het spelletje, de tactische zaken. Dat is toch heel anders dan bij ons."

"Iedereen praat vandaag wel over de Europese titel. De kranten staan er vol van en dan bedoel ik ook echt de voorpagina's, niet ergens achteraan in het sportkatern. Op zo'n moment besef je dat je in een echt basketballand, een echt sportland bent."

Eén dag na de Spaanse triomf loopt Pascal Meurs met een brede glimlach rond in Valencia. "Want Spanje heeft op dit EK één keer verloren en dat was tegen België. Het is hier dus aangenaam vertoeven op dit moment. Ik kan hier iedereen recht in de ogen kijken", opent de Belg met een knipoog.

De coaching en de filosofie: "Iedereen op dezelfde lijn"

"Het is natuurlijk niet zo dat wanneer je 1e ploeg zo'n play loopt dat de U16 daar ook meteen succes mee zullen hebben, maar het is wel een voorbeeld van hoe die filosofie en die lijn aan de oppervlakte komen."

"Het is ook niet alleen de coaching, maar er zit ook een heel duidelijk lijn in", gaat Pascal Meurs voort. "Er is een duidelijke filosofie en je herkent de speelstijl van Spanje. In de EK-finale zag je gisteren bepaalde plays die je 2 maanden geleden al zag bij de U16."

Wat is er typisch Spaans in basketbal? "Onder meer de looplijnen in transitie en de intensiteit van spelen en verdedigen, altijd met veel druk op de bal. En dat doen ze nagenoeg de hele wedstrijd lang, over het hele veld. Spanjaarden worden ook opgeleid om "ballen" te hebben: ze durven risico's te nemen, terwijl in andere landen meer voor zekerheid gekozen wordt."

En in het bredere plaatje? "De successen van het Spaanse basketbal zijn natuurlijk een werk van jaren. Maar dat er veel overleg is tussen de verschillende jeugdcategorieën en dat iedereen dezelfde spelfilosofie hanteert, is wel een van de stokpaardjes van Scariolo. Hij heeft het niet uitgevonden, maar legt er wel de nadruk op."

De naam is gevallen: Sergio Scariolo. Hoe groot is het aandeel van de Italiaanse topcoach in de Spaanse successen? "Op dit EK heel groot, hij heeft heel straf gecoacht", zag Pascal Meurs.

De competitie: "Het niveau in Spanje is belachelijk hoog"

"Om een idee te geven hoe hoog het niveau is: het voorbije seizoen zijn Andorra en Burgos gedegradeerd, terwijl Andorra wel de halve finales van de EuroCup speelde en Burgos de voorbije jaren 2x de Champions League won. Dat illustreert wel hoe hoog het niveau in de Spaanse competitie is."

Een laatste belangrijke pijler van het Spaanse succes: de sterke eigen competitie. De hoog aangeschreven ACB is wellicht de sterkste clubcompetitie na de NBA. "Het niveau van de ACB is gewoon belachelijk", vindt Pascal Meurs.

"Planning, hard werken en een tikkeltje geluk"

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor Spanje om nog jaren mee te draaien aan de basketbaltop. Kunnen andere landen de kloof nog ooit dichtgefietst krijgen?

"Het succes van Spanje is niet genetisch bepaald. Het is niet zo dat ze hier andere fysieke kwaliteiten hebben. In dat geval was het onmogelijk geweest om die kloof te dichten", zegt Meurs.

"Planning en hard werken: dat is het geheim van het Spaanse basketbal. De jeugdopleiding minutieus inplannen en keihard werken met een zo groot mogelijke vijver om uit te vissen."

"Daarvoor moet je natuurlijk ook zorgen dat de sport zo populair mogelijk is, zodat ook de meest sportieve kinderen voor basketbal kiezen. Er is niks wat niet in te halen is, al spreken we dan natuurlijk wel over een termijn van enkele jaren."

"Vergeet ten slotte ook niet dat die successen van deze zomer ook wel uitzonderlijk zijn. Daar is ook wel wat geluk mee gemoeid. Op het voorbije EK had Spanje net zo goed kunnen verliezen van Litouwen in de kwartfinales. En dan was er vandaag geen vreugde geweest, wel kritiek", besluit Pascal Meurs.