Duivels huldigen nieuw bondsgebouw in samen met o.a. De Croo, Max Colombie en Average Rob

De voetbalbond verliet in oktober vorig jaar al het "Glazen Huis" aan de Houba De Strooperlaan in Brussel voor een gloednieuw hoofdkwartier bij het Proximus Basecamp in Tubeke. De plechtige opening volgde pas vanavond.

"Dit is een speciaal moment voor ons", zei Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, trots. "We moesten een meer moderne sportorganisatie worden en een sportcultuur ontwikkelen. We wilden als bond alles samenbrengen. Het sportieve konden we niet verhuizen, dus zijn wij naar hier gekomen."

"In 2000, onder het voorzitterschap van Michel D'Hooghe en na Euro 2000, zijn de aanwezige fondsen besteed om deze terreinen in Tubeke te kopen", ging Bossaert verder. "De bond wilde hier destijds een oefencentrum van internationale allure neerpoten. Wij hebben dat werk verdergezet. Ik hoop dat dat een beetje gelukt is. In een klein land als het onze kan je bergen verzetten. Dat hebben de Rode Duivels bewezen. En dat hebben wij ook willen doen. We zijn heel trots dit te hebben kunnen realiseren."

Het Belgian Football Centre in Tubeke werd in 2016 in gebruik genomen door de verschillende nationale ploegen. "De werken zijn nu bijna helemaal af", aldus Bossaert. "Er zijn nog drie terreinen onder constructie en de nieuwe tribune is bijna klaar. Zo kunnen we hier internationale jeugdmatchen en - toernooien organiseren."

Bossaert en bondsvoorzitter Paul Van den Bulck drukten in het gezelschap van premier Alexander De Croo en Sophie Wilmès op het einde van de huldiging de knop in waarmee het nieuwe bondsgebouw officieel ingehuldigd werd.

Onder de aanwezigen in Tubeke waren naast de spelers onder meer BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en Vlaams Minister van Sport Ben Weyts. Oscar and the Wolf zong het WK-lied van de Rode Duivels en ook Average Rob kwam langs.