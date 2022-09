Belgisch topduo is wereldkampioen roeien bij beloften, maar mogen ze wel samen doorgaan?

En dat was een goeie beslissing. “De zomer was beter dan we ooit hadden kunnen verwachten, zeker omdat we nog nooit samen geroeid hadden”, zegt Vandenbussche.

“Elk seizoen start met selectiewedstrijden en bij de beloften was ik eerste en Aaron tweede", vertelt Vandenbussche. "Ik wou het dan toch eens proberen in de dubbeltwee en die boot liep meteen goed. Zo wonnen we ook een wedstrijd tegen senioren. Dan hebben we beslist dat we dit seizoen met die dubbeltwee gingen verder doen.”

Bruggeling Vandenbussche en Gentenaar Andries behaalden al een handvol podiumplaatsen op EK’s en WK’s bij de junioren. In de skiff dan, een éénmansboot dus. Dan lijkt het niet onlogisch om die twee samen te zetten in een dubbeltwee. Maar van wie kwam dat idee?

Voor het eerst ooit pakt een Belgische boot de wereldtitel bij de beloften in een olympische klasse. Ruim een maand later doet het duo dat voor eigen publiek nog eens over in Hazewinkel op het EK voor beloften – het verschil met de nummer twee is zowaar nog groter.

De zomer was beter dan we ooit hadden kunnen verwachten, zeker omdat we nog nooit samen geroeid hadden

In de winter weer apart?

“Er is sowieso een goeie klik en voor mijn part mag dat niet verbroken worden. Ik wil liefst verder met Tristan, misschien zelfs met de Olympische Spelen in Parijs in het achterhoofd. Als het toegelaten wordt”, aldus Andries.

Je zou denken dat dat na zo’n zomer een certitude is, dat de federatie vol inzet op deze dubbeltwee. Maar dat blijkt nog een vraagteken. “Elk seizoen wordt dat weer herbekeken", gaat Andries verder. "Zo traint iedereen in de winter meestal apart. Moesten wij nu in de winter met twee kunnen doortrainen, dan denk ik dat we zeker in België “unbeatable” blijven."

“Het zou handig zijn als er hierover op tijd beslist wordt, zodat we in de winter samen kunnen trainen in plaats van te moeten wachten tot volgend jaar. Maar wij hebben officieel nog niet gehoord dat we mogen doorgaan als duo.”

En dan is er nog het project van de dubbelvier, die Vandenbussche er ook wel bij zouden willen. “Er wordt nogal aan mijn mouw getrokken ja, maar ik ben daar heel open in: dat wil ik niet. En het zit nu goed, het zou dom zijn van mezelf of van Aaron om nu te veranderen.”

