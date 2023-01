Antwerp Giants wist verlies in Luik stevig uit en speelt bekerfinale tegen Oostende

clock 00:50 00 uur 50. Antwerp draait rollen nog om tegen Luik. De Giants hadden in Luik zondag met 72-59 verloren, maar gingen thuis volop op zoek naar het finaleticket. Met 91-60 maakten ze die 13 verliespunten meer dan goed. In de finale neemt Antwerp het zondag 12 maart in Vorst Nationaal op tegen Oostende, dat Charleroi in de halve finales uit het toernooi knikkerde. Antwerp staat voor de zevende keer in de finale, in 2007, 2019 en 2020 won het die ook. Oostende heeft al twintig bekers in de prijzenkast, waarvan de laatste in 2021 veroverd werd. Vorig jaar moest het de beker aan Limburg United laten. . Antwerp draait rollen nog om tegen Luik De Giants hadden in Luik zondag met 72-59 verloren, maar gingen thuis volop op zoek naar het finaleticket. Met 91-60 maakten ze die 13 verliespunten meer dan goed.



In de finale neemt Antwerp het zondag 12 maart in Vorst Nationaal op tegen Oostende, dat Charleroi in de halve finales uit het toernooi knikkerde.



Antwerp staat voor de zevende keer in de finale, in 2007, 2019 en 2020 won het die ook. Oostende heeft al twintig bekers in de prijzenkast, waarvan de laatste in 2021 veroverd werd. Vorig jaar moest het de beker aan Limburg United laten.

clock 00:49 00 uur 49. Cijfers Antwerp-Luik 91-60. Quarters: 30-20, 22-11, 23-15, 16-14. Topschutters Antwerp: Bradford 15, Mwema,14 Upshaw 14, Butterfield 13 Topschutters Luik: Dragan 19, Bogaerts 14



Topschutters Antwerp: Bradford 15, Mwema,14 Upshaw 14, Butterfield 13



Topschutters Luik: Dragan 19, Bogaerts 14

clock 17:27 17 uur 27. Oostende overleeft thriller in Charleroi. Oostende heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België. De kustploeg speelde in Charleroi met vuur, maar kon zich uiteindelijk een nederlaag met 13 punten veroorloven: 87-74. Oostende had de heenwedstrijd gewonnen met 16 punten verschil en in de 1e helft hielden beide teams min of meer gelijke tred. Maar in het 3e quarter schakelde Charleroi een versnelling hoger en dankzij een ijzersterke tandem Jackson-Lisboa stond de thuisploeg na 30 minuten virtueel in de finale. In een zenuwslopend slotkwart kon het alle kanten uit en het dubbeltje viel aan de kant van de bezoekers. Met nog 8 seconden te gaan en met een gelijke stand over de 2 wedstrijden heen knalde Vrenz Bleijenbergh een driepunter binnen voor 87-74. Oostende virtueel geplaatst en Charleroi had in de laatste seconden nog een driepunter nodig om verlengingen af te dwingen, maar uitblinker Jackson kwam niet meer tot een shot. Charleroi verlaat het bekertoernooi met opgeheven hoofd, Oostende mag naar de finale.



Oostende had de heenwedstrijd gewonnen met 16 punten verschil en in de 1e helft hielden beide teams min of meer gelijke tred. Maar in het 3e quarter schakelde Charleroi een versnelling hoger en dankzij een ijzersterke tandem Jackson-Lisboa stond de thuisploeg na 30 minuten virtueel in de finale.



In een zenuwslopend slotkwart kon het alle kanten uit en het dubbeltje viel aan de kant van de bezoekers. Met nog 8 seconden te gaan en met een gelijke stand over de 2 wedstrijden heen knalde Vrenz Bleijenbergh een driepunter binnen voor 87-74.



Oostende virtueel geplaatst en Charleroi had in de laatste seconden nog een driepunter nodig om verlengingen af te dwingen, maar uitblinker Jackson kwam niet meer tot een shot. Charleroi verlaat het bekertoernooi met opgeheven hoofd, Oostende mag naar de finale.

clock 17:26 17 uur 26. We verliezen hier nog bijna, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Vrenz Bleijenbergh. We verliezen hier nog bijna, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Vrenz Bleijenbergh

clock 17:24 17 uur 24. Bleijenbergh: "Hopelijk tegen Giants in finale". Bleijenbergh: "Hopelijk tegen Giants in finale"

clock 17:23 17 uur 23. Dit doet pijn, maar ik ben toch trots op mijn jongens. Charleroi-coach Sam Rotsaert. Dit doet pijn, maar ik ben toch trots op mijn jongens. Charleroi-coach Sam Rotsaert

clock 17:22 17 uur 22. Sam Rotsaerts: "Proficiat aan Oostende". Sam Rotsaerts: "Proficiat aan Oostende"

clock 17:20 17 uur 20. Charleroi - Oostende 87-74 (rust: 38-35). Quarters: 25-23, 13-12, 30-14, 19-25 Topschutters Charleroi: Jackson 30, Lisboa 17, Schoepen 8 Topschutters Oostende: Gillet 16, Tyree 13, Bleijenbergh 9, Troisfontaines 9, Van der Vuurst 9



Topschutters Charleroi: Jackson 30, Lisboa 17, Schoepen 8



Topschutters Oostende: Gillet 16, Tyree 13, Bleijenbergh 9, Troisfontaines 9, Van der Vuurst 9

clock 16:53 16 uur 53. Luik neemt optie op bekerfinale. Met twee dagen vertraging heeft Luik zijn heenwedstrijd in de halve finales gewonnen. In de match die vrijdag werd uitgesteld door de sneeuwval was de thuisploeg sterker dan een matig Antwerp: 72-59. Luik zat al na het 1e quarter in een zetel, met een voorsprong van 7 punten. De Giants acteerden ondermaats, vooral van achter de driepuntlijn (4 op 31) en konden een nederlaag niet meer afwenden. In het slotkwart was het Luik-speler Niels Van den Eynde, vorig jaar nog doorgestuurd bij Antwerp, die zijn duivels ontbond met enkele driepunters en zo zorgde voor een bonus van 13 punten. De Giants moeten woensdag vol aan de bak in terugwedstrijd.



Luik zat al na het 1e quarter in een zetel, met een voorsprong van 7 punten. De Giants acteerden ondermaats, vooral van achter de driepuntlijn (4 op 31) en konden een nederlaag niet meer afwenden.



In het slotkwart was het Luik-speler Niels Van den Eynde, vorig jaar nog doorgestuurd bij Antwerp, die zijn duivels ontbond met enkele driepunters en zo zorgde voor een bonus van 13 punten. De Giants moeten woensdag vol aan de bak in terugwedstrijd.

clock 16:51 16 uur 51. Luik - Antwerp Giants 72-59 (rust: 34-26). Quarters: 20-13, 14-13, 16-13, 22-20 Topschutters Luik: Rodriguez 19, Van den Eynde 17, John 10 Topschutters Antwerp: Mwema 14, De Ridder 12, Bradford 11



Topschutters Luik: Rodriguez 19, Van den Eynde 17, John 10



Topschutters Antwerp: Mwema 14, De Ridder 12, Bradford 11

clock 22:31 22 uur 31. Oostende zet eerste stap richting finale. Oostende heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd tegen Charleroi in de halve finale van de Beker van België basketbal. De kustploeg begon met de voet op het gaspedaal en stond na het eerste kwart al 15 punten voor. Ook in het tweede kwart stond er geen maat op de ploeg van coach Dario Gjergja, bij de rust was het 62-33. Charleroi moest de kloof zien te verkleinen, maar Oostende bleef ook in het derde kwart domineren (81-51), maar in de laatste periode stokte de machine. Charleroi kon uiteindelijk nog milderen tot een 92-76-eindstand, waardoor het pleit nog niet helemaal beslecht is. Zondag vindt de terugwedstrijd plaats in Charleroi. . Oostende zet eerste stap richting finale Oostende heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd tegen Charleroi in de halve finale van de Beker van België basketbal. De kustploeg begon met de voet op het gaspedaal en stond na het eerste kwart al 15 punten voor. Ook in het tweede kwart stond er geen maat op de ploeg van coach Dario Gjergja, bij de rust was het 62-33. Charleroi moest de kloof zien te verkleinen, maar Oostende bleef ook in het derde kwart domineren (81-51), maar in de laatste periode stokte de machine. Charleroi kon uiteindelijk nog milderen tot een 92-76-eindstand, waardoor het pleit nog niet helemaal beslecht is. Zondag vindt de terugwedstrijd plaats in Charleroi.

clock 19:43 19 uur 43. Luik-Giants is uitgesteld naar zondag. Het winterweer teistert ook de halve finales van de Beker van België basketbal. De heenmatch tussen Luik en de Antwerp Giants gaat vanavond niet door en wordt verplaatst naar zondag. Oostende-Charleroi vindt vanavond wel gewoon plaats.



Oostende-Charleroi vindt vanavond wel gewoon plaats.

clock 23:12 23 uur 12. Oostende voorbij bekerhouder Limburg United . Oostende heeft zich voor de halve finales van de Beker van België basketbal geplaatst. Dat deed het door bekerhouder Limburg United in een heruitgave van de finale van vorig jaar met 98-87 te verslaan. In de heenwedstrijd had de kustploeg vrijdag een nipte 73-70 nederlaag geleden. De halve finales worden in het weekend van 21 en 22 januari gespeeld. Oostende neemt het dan op tegen Charleroi, dat zondag Kangoeroes Mechelen uitschakelde. In de andere halve finale staan Luik en Antwerp tegenover elkaar. De finale vindt zondag 12 maart in Vorst Nationaal plaats. De dag voordien spelen ook de vrouwen daar hun finale.



clock 19:07 19 uur 07. Charleroi en Luik door. Net als Antwerpen heeft Charleroi thuis het heenverlies goedgemaakt. In Mechelen werd het 87-75, maar die 12 punten wist het thuis net in te halen: 90-74. Quarters: 21-17, 24-22, 18-14, 27-21). Bij Charleroi waren Samardzic en Libert de topschutters met 15 punten, bij Mechelen was Aririguzoh de beste met 17 punten. Luik trok zijn thuiszege van duel 1 (92-78) over de streep in Brussels, waar het 79-79 gelijkspeelde. Quarters: 20-17, 20-14, 16-25, 23-23). Bij Brussels was Zylka het meest trefzeker met 22 punten, voor de 21 van Deroover. Topschutter van de partij was Luikenaar Van Den Eynde met 23 punten.



Luik trok zijn thuiszege van duel 1 (92-78) over de streep in Brussels, waar het 79-79 gelijkspeelde. Quarters: 20-17, 20-14, 16-25, 23-23). Bij Brussels was Zylka het meest trefzeker met 22 punten, voor de 21 van Deroover. Topschutter van de partij was Luikenaar Van Den Eynde met 23 punten.











clock 17:29 17 uur 29. Mwema: "Doorstoten naar de finale zou ons wel een boost geven". Mwema: "Doorstoten naar de finale zou ons wel een boost geven"

clock 17:27 17 uur 27. Casteels: "1 van de grootste ontgoochelingen uit heel mijn carrière". Casteels: "1 van de grootste ontgoochelingen uit heel mijn carrière"

clock 17:15 17 uur 15. Dit is pijnlijk. De verantwoordelijkheid ligt hier in de eerste plaats bij de spelers. Dit is een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière. Eddy Casteels, coach Leuven Bears. Dit is pijnlijk. De verantwoordelijkheid ligt hier in de eerste plaats bij de spelers. Dit is een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière. Eddy Casteels, coach Leuven Bears