Yves Lampaert: "De wind heeft een grote rol gespeeld vandaag"

Lampaert: "De winnaar is een grote verrassing"

"De winnaar is een grote verrassing. Ik denk dat niemand rekening heeft gehouden met Tobias Foss. Hij heeft een heel sterke tijdrit gereden. Ik denk dat het voor Foss zelf een verrassing is. Chapeau voor zijn prestatie en hopelijk mag hij zijn trui alle eer aandoen."

"Ik had gemikt op een plaats in de top 10 en 9e van de wereld is toch niet slecht. Ik hoop dat ik hersteld ben tegen zondag en dat we met de ploeg een sterke prestatie kunnen neerzetten."

"De wind heeft een rol gespeeld vandaag. Langs de kust kon je de afgelopen dagen al voelen dat de wind in vlagen komt. Op bepaalde momenten is er veel wind, op andere momenten is er dan weer niets."



"Remco mag trots zijn op zijn 3e plaats na zijn Vuelta. Het WK tijdrijden kwam heel kort daarna en je mag de reis en de jetlag niet onderschatten. Ik vind het een heel goeie prestatie. 3e op een WK tijdrijden is niet simpel. Die titel komt nog wel."



Lampaert blikte ook al even vooruit naar de wegrit van zondag. "Het technische gedeelte zal doorslaggevend zijn in de wegrit. Het is geen parcours voor waaiervorming. Het is veel draaien en keren en met de Mount Pleasant zal het ook een zware rit worden. De ploegen die gaan controleren zullen in het voordeel zijn. Het zou dus niet slecht zijn als we de koers in handen nemen."