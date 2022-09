Tobias Foss gelooft zijn eigen ogen niet: "Ik ben niet de man met veel zelfvertrouwen"

De ogen van Tobias Foss spraken boekdelen. "Dit voelt aan als een droom, ik geloof het niet. Dit is onwaarschijnlijk", zei de Noor van Jumbo-Visma in een eerste reactie.

"Na de koersen in Canada (waar hij veel werk opknapte voor Wout van Aert) wist ik dat mijn vorm goed was. Tijdens de tijdrit voelde ik me ook goed, maar dit is meer dan ik ooit had durven te dromen. Ik wil er wel van genieten, maar ik moet het eerst beseffen."

Had Foss het door aan de finish dat hij kon winnen? "Neen, ik ben niet de man met het meeste zelfvertrouwen. Ik wist wel dat ik alles had gegeven, beter kon ik niet. Maar dit is echt ongelooflijk. Het parcours lag me, ik was heel goed voorbereid en alles is perfect uitgevoerd."

Foss mag bijna een jaar lang een regenboogtrui dragen in tijdritten. "Als ik top 10 had gereden, dan was ik heel tevreden geweest. Stiekem droomde ik van de top 5. De regenboogtrui dragen wordt dus het heel speciaal. Ik zal er alles aan doen om die trui alle eer aan te doen en er vooral van genieten."