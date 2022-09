Canelo Alvarez verdedigt met succes wereldtitels bij de supermiddengewichten

Voor de derde keer in hun carrière stonden Alvarez en Golovkin tegenover elkaar in de ring. In september 2017 eindigde een eerste duel onbeslist, een jaar later was het de Mexicaan die aan het langste eind trok.



Afgelopen nacht stapten beide boksers dus voor een derde keer samen de ring in. De inzet: de vier wereldtitels (WBA, WBC, WBO en IBF) bij de supermiddengewichten.



Titelverdediger Alvarez nam de wedstrijd meteen in handen en maakte duidelijk dat hij niet van plan was zijn vier titels zomaar af te geven. Golovkin verweerde zich kranig, maar verloor uiteindelijk toch op basis van punten.



Voor Alvarez was de overwinning een opsteker nadat hij in mei pas voor de tweede keer in zijn carrière een kamp had verloren. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in het Russische lichtzwaargewicht Dmitry Bivol. Zijn eerste verlies dateerde van 2013 tegen superster Floyd Mayweather.



Alvarez telt nu 58 zeges in 62 gevechten. Golovkin verloor voor de tweede keer in 45 kampen. Alleen Alvarez kon hem tot dusver vloeren.