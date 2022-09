Zet uw wekker op tijd: Evenepoel rijdt tijdrit zondagochtend om 8.18u

Remco Evenepoel is de Belgische hoop op WK-goud op het parcours van 34,2 km in Wollongong. De winnaar van de Vuelta mag als voorlaatste aan zijn tijdrit beginnen.

Evenepoel start om 8.18u Belgische tijd.

Anderhalve minuut na hem volgt enkel nog de Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna. Yves Lampaert verdedigt de Belgische kleuren vanaf 06.43u.



Ganna pakte zijn eerste goud in het tijdrijden voor eigen volk in het Italiaanse Imola in 2020. Vorig jaar veroverde de Italiaan opnieuw goud, deze keer was hij zes seconden sneller dan Wout van Aert in Brugge.