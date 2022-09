Frankrijk op drafje naar EK-finale na winst tegen onmondig Polen

Het stadion in Duitsland zat vol voor deze clash tussen Frankrijk en Polen. De Polan hadden in de vorige ronde enigszins verrassend Slovenië naar huis gestuurd, maar leken die hoogvorm niet meer te vinden.

Aan de rust stond het al 34-18 in het krijt, maar daarna haalde Frankrijk helemaal de pletwals boven. Het maakte er een 95-54-zege van. Bij Frankrijk stond er met Rudy Gobert, Moustapha Fall en Evan Fournier heel wat weelde op het parket, maar het was Guerschon Yabusele die zich het meest in de kijker speelde. De 26-jarige aanvaller was met 22 punten de meest productieve Fransman.

De Fransen behaalden in 2013 in de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor het laatst de eindronde op een EK. In de finale versloeg het toen Litouwen met 80-66. Negen jaar later maakt het opnieuw kans om de gouden medaille binnen te rijven.