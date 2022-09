David Beckham al 13 uur in rij om Queen te groeten, wereldster emotioneel bij kist

Een voorkeursbehandeling hoefde hij niet. Wereldster David Beckham had er net als duizenden andere Britten veel voor over om de overleden Queen een laatste keer te groeten.

In een piekfijn kostuum met Peaky Blinders-petje vergezelde de wereldster om 3 uur vannacht in alle stilte heel wat landgenoten in de enorme wachtrij voor Westminster Hall.

Naar verluidt bracht Beckham zelfs donuts mee voor zijn lotgenoten, die amper konden geloven wie er mee stond aan te schuiven.