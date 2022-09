Comedy capers in de Ghelamco Arena. Na rust bleef de ingevallen Bruno Godeau even liggen door een blessure. Doelman Paul Nardi wilde de bal buitenspelen, maar mikte per ongeluk op zijn onfortuinlijke ploegmaat. Bij Shamrock Rovers toonden ze geen genade en maakten ze bijna gebruik van het moment om te scoren. Bij KAA Gent reageerden ze woest. Bekijk het doldwaze moment hierboven.