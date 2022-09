Aimé Anthuenis: "Verschueren was het cement van Anderlecht"

Anderlecht: "Dankbaar voor alles"

Michel Verschueren was van 1980 tot 2003 de manager van de Belgische recordkampioen. "Onder zijn bewind won paars-wit 11 landstitels, 3 bekers en de UEFA-cup in 1983. Met zo'n palmares wordt hij met recht en rede een icoon van de club genoemd", stelt de hoofdstedelijke club. "De hele club rouwt om zijn heengaan en is Mister Michel dankbaar voor alles wat hij voor onze club betekend heeft. De club wil haar diepste medeleven betuigen aan zijn familie en vrienden en in het bijzonder aan zijn zoon Michael Verschueren, die bestuurslid is van Royal Sporting Club Anderlecht."

Aimé Anthuenis: "Hij was het cement van Anderlecht"

Aimé Anthuenis trok na zijn titel met Genk naar Anderlecht, waar hij van 1999 tot en met 2002 de sportieve leiding op zich nam en samenwerkte met Michel Verschueren. Anthuenis bezorgde Anderlecht meteen 2 titels, daarna was de chemie tussen beide partijen op, in 2002 werd Anthuenis bondscoach van België.



"Men heeft mij dikwijls gevraagd hoe het was om met Michel Verschueren samen te werken. Ik kan daar enkel op antwoorden dat hij altijd zeer correct was", zegt Anthuenis (78).



"Hij bemoeide zich ook niet met het sportieve, maar hij was zeker een soort van bezieler van Anderlecht. Voor mijn periode was hij al bezig met het socio-gebeuren, loges en de vip-toestanden."



"Ik zag hem als een heel begeesterend man, bijzonder actief met sterke ideeën. Mister Michel was ook van alles op de hoogte bij Anderlecht. Hij wist alle nieuws van spelers tot aan de top van het bestuur."



"Hij stond ook zeer dicht bij Roger en Constant Vanden Stock. Hij was een man met het hart op de tong en de tussenpersoon tussen alle geledingen van de club."



Volgens Anthuenis had Verschueren een bijzondere visie. "Hij begon als fysiektrainer bij Eendracht Aalst en is door de jaren heen verder doorgegroeid tot bij Anderlecht. Hij was de bezieler van het horecagebeuren in het stadion, het befaamde Saint Guidon-restaurant."



"Michel Verschueren was een manager die alles beheerde, maar iedereen liet werken. Als trainer van Anderlecht liet hij me doen. Hij bemoeide zich niet met mijn werkwijze, maar vond wel dat er resultaten moesten geboekt worden. Was het werk goed, dan steunde hij u ten volle. Eigenlijk was Michel Verschueren het cement van Anderlecht", besloot Anthuenis.