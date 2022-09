Wie zit achter de knoppen bij het bepalen van FIFA-ratings?

De virtuele carrière van Kevin De Bruyne op het populaire voetbalspel FIFA vertoont dezelfde evolutie als zijn werkelijke voetbalcarrière: crescendo gegroeid naar de absolute wereldtop. Elk jaar wordt uitgekeken naar de (basis)rating die elke speler krijgt bij het uitkomen van de nieuwste editie van het populaire FIFA-spel in september. In 2010 verscheen de 19-jarige De Bruyne voor het eerst in het spel met een rating van 64. Twaalf seizoenen en onder meer vier titels met Manchester City en twee verkiezingen tot Speler van het Jaar in de Premier League later zal hij in de nieuwste versie van het spel een rating van 91 krijgen.

Professionele dataverzamelaars en vrijwillige data reviewers

Samen met Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé en Lionel Messi mag Kevin De Bruyne zich in de nieuwste editie de beste speler van het spel noemen. Allemaal krijgen ze een rating van 91. Hoe de makers van het spel jaarlijks tot die rating komen, is niet volledig transparant. Prestaties op het veld spelen uiteraard een belangrijke rol. Producent EA Sports heeft daarvoor zijn eigen team van dataverzamelaars met aan het hoofd de Duitser Michael Mueller-Moehring. Daarnaast bestaat er een piramide aan mensen die de ratings van spelers evalueren. Volgens het bedrijf zelf gaat het om trainers, scouts en fans. EA Sports noemt ze data reviewers. "We hebben zoveel spelers en zoveel competities dat geen enkel bedrijf ons voldoende data kan leveren over alle teams en spelers. Daarom gebruiken we de reviewers", zei Mueller-Moehring ooit aan ESPN. Als fan van STVV bijvoorbeeld kan je jezelf inschrijven als data reviewer bij EA Sports voor je club. Word je aanvaard, dan kan je suggesties doen. Niet alleen om te zeggen dat de dribbelvaardigheid van speler X onderschat wordt, maar ook om mee te geven hoe die speler zijn doelpunten meestal viert of met welke schoenen hij tegenwoordig speelt. Jouw suggesties zullen op hun beurt worden beoordeeld door mensen die boven je staan in de piramide. Wie de mensen boven je zijn, is ook voor de reviewers vaak onduidelijk. Inschrijven als vrijwillige data reviewer kan hier.

Invloed van community en voetballers zelf

FIFA-ratings zijn dus niet zo maar nattevingerwerk, maar waar data steeds belangrijker worden in de reële voetbalwereld, heeft de wereld van gamers ook nog andere, eigen (financiële) wetten. Spelers, clubs en fans kijken vaak reikhalzend uit naar de FIFA-ratings en daar speelt de ontwikkelaar graag op in. "Spelers waar een hype rond ontstaat of die heel populair zijn binnen de community krijgen vaak een hogere rating", zegt FIFA-expert Hakim El-Kaddouri, binnen het wereldje beter bekend als MrDoorey. "Een voorbeeld is linksachter Ferland Mendy. Die tikt veel boxen af. Hij is snel, speelt voor Real Madrid en is Fransman. Dat maakt dat hij in veel teams opduikt." "Dat helpt om hoger ingeschat te worden in een volgende versie. Dat Messi en Ronaldo bij de allerbeste blijven horen, is ook niet alleen op basis van hun huidige data."



Spelers waar een hype rond ontstaat of die heel populair zijn binnen de community krijgen vaak een hogere rating. FIFA-expert Hakim El-Kaddouri