Overlijden Queen Elizabeth versnelt pensioen Richie Porte: "Het was een briljante trip"

Met de boodschap "one last ride" maakte Ineos Grenadiers 10 dagen geleden bekend dat Richie Porte zou afzwaaien in de Tour of Britain.

De Australiër had al verklaard dat 2022 zijn afscheidsjaar zou worden, maar zijn laatste koers werd 3 dagen vroeger dan gepland gestaakt na het overlijden van Queen Elizabeth.

Porte kroop na het onverwacht snelle afscheid dan maar in zijn pen op Twitter. "Ik had niet gedacht dat ik toen voor het laatst het startblad zou tekenen", schrijft hij bij een foto op het Britse startpodium vorige donderdag.

"Dit 13-jarige hoofdstuk van mijn leven is voorbij. Ik had nooit kunnen inbeelden dat ik als kind uit Tasmanië de wereld zou rondreizen met mijn fiets, dat ik zou kunnen fietsen in de beste ploegen van de wereld."

"Ik ben meer dan klaar voor het volgende hoofdstuk. Het was een briljante trip. Zoals Forrest Gump zou zeggen: "Ik ben moe. Ik denk dat ik naar huis ga.""

Porte werd in 2020 3e in de Tour en won onder meer Parijs-Nice (2x), de Ronde van Zwitserland, de Dauphiné, de Ronde van Romandië, de Ronde van Catalonië en de Tour Down Under (2x).