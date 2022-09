Marc Marquez maakt dit weekend zijn rentree na afwezigheid van 3 maanden

De 29-jarige Marc Marquez heeft er pas twee trainingsdagen in Misano opzitten. Die verliepen voorspoedig. 110 dagen na zijn laatste competitie is hij opnieuw klaar voor een rentree. Marquez onderging begin juni een operatie aan zijn linkerarm.

De ellende voor de Spanjaard begon in de zomer van 2020 tijdens de Grote Prijs van Spanje. Hij brak er zijn rechterarm en miste door drie operaties vervolgens ook het hele seizoen 2021 door die blessure. Dit seizoen leek hij niet meer in competitie te zullen uitkomen.

"Na talloze controles en tests zijn alle betrokkenen tevreden met het gemaakte herstel", zo klonk het bij Repsol Honda.

Marquez kan zo op zijn thuiscircuit, in Aragon, zijn wederoptreden vieren. En daar is hij heel gelukkig mee. "Een grote glimlach, want ik doe dit weekend mee aan de Grand Prix in Aragon", vertelde de Spanjaard in een videoboodschap op sociale media.

"Na gesprekken met de artsen en mijn team hebben we besloten dat het voor mijn herstel het beste is om verder te gaan op de motor. Ik ga kilometers maken met het oog op volgend jaar. Dat ik dat kan doen tijdens de GP van Aragón, onder toeziend oog van de Spaanse fans, is geweldig."