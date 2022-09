De eerste Belgische WK-renners zijn geland in Australië

Vanuit alle hoeken en windstreken enteren de Belgische renners de komende uren en dagen Australië, waar van zondag 18 tot en met zondag 25 september het WK georganiseerd wordt in Wollongong. Bondscoach Sven Vanthourenhout en Yves Lampaert (tijdrit en wegrit) checkten deze namiddag Belgische tijd in in het hotel.