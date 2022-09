Tranen en uitspraken over "egoïsme": "Val in Lombardije heeft Remco Evenepoel gekalmeerd"

"Hoe zou je zelf zijn? You can deliver, zoals de Engelsen zeggen. Je kunt het realiseren. Na al die opofferingen en spanningen kon hij zijn tranen de vrije loop laten."

"Louis Vervaeke zei dat ze altijd plezier hadden en dat de muziek in de bus hen ontspande, maar zaterdagochtend was het helemaal anders."

"Verandering van het negatieve naar positieve gedachten"

Tussen de emoties door toonde Remco Evenepoel zich ook opvallend kritisch voor zichzelf.

"Toen ik profrenner werd, was ik een behoorlijk moeilijke renner. Best egoïstisch. Ik heb stappen moeten zetten", bekende hij.

Christophe Vandegoor: "Ik schrok daar zelf van. Hij stond zo kort na de finish al met zijn voeten op de grond."

"Veel heeft natuurlijk te maken met zijn val in Lombardije twee jaren geleden. Hij is daarna snel beginnen te beseffen dat je moet leven in het nu, want het kan plots gedaan zijn."

"Dat heeft hem gekalmeerd en zijn team heeft hem ook laten inzien dat de scherpe kantjes eraf mochten."

"Deze winter heeft hij ook veel gelezen over het veranderen van je mindset, dat je geen energie moet verspillen aan zaken waar je geen vat op hebt."

"Vorige zaterdag moest hij lossen op de Sierra de la Pandera, maar hij zei toen dat hij al meer tijd gewonnen had dan dat hij op die dag verloren had. Dat is een verandering van het negatieve naar positieve gedachten."