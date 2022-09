LIVESTREAM: Kijk nu naar Vive le Vélo met Eddy Planckaert, José De Cauwer en Iljo Keisse

In de laatste Vive le Vélo gewijd aan de Vuelta ontvangt Karl Vannieuwkerke José De Cauwer, Eddy Planckaert en Iljo Keisse. Het kwartet kaart na over de historische overwinning van Remco Evenepoel in de Spaanse rittenkoers. Volg de aflevering nu op Één of via onderstaande link op VRT MAX.