Dimitri Van den Bergh, met nieuwe set pijlen, verliest zwaarbeladen finale van Peter Wright

Het nieuwe materiaal leek Van den Bergh goed in de hand te liggen, want met degelijk darts (en vooral goede checkout-percentages) baande hij zich een weg naar de finale. Daarin wachtte een zwaarbeladen wedstrijd tegen wereldkampioen Peter Wright.

Dimitri Van den Bergh kondigde vorige week aan dat hij met een nieuwe dartsponsor aan de slag ging. In het Duitse Jena kon Dancing Dimi zijn nieuwe pijlen voor het eerst in competitie uittesten.

"Hij heeft geen respect meer voor mij"

Van den Bergh, die in covidtijden drie maanden introk bij zijn makker Wright, sprak zich eerder deze week opvallend kritisch uit voor zijn (voormalige?) vriend. Onze landgenoot had de Schot op het voorbije World Matchplay nog geklopt, maar sindsdien leek de relatie verzuurd.



"Hij negeert me sindsdien. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan, maar ik ga geen tijd meer investeren in mensen die geen respect hebben voor mij. Ik weet niet wat er in hem omgaat", liet Dancing Dimi optekenen.



In de finale liet Van den Bergh de emoties niet de bovenhand nemen. Met stabiele scores en secure finishes ging hij bij 3-4 door de worp van Wright.



Wright was wakker geschud en toonde al snel waarom hij een tweevoudig wereldkampioen is. De Schot sloeg terug en ging erop en erover. Van den Bergh klampte nog even aan tot 6-6, maar zag Wright het daarna koel afmaken.



Na de partij leek er van de ruzie nog weinig te merken. Er volgde een opvallend hartelijke omhelzing en beide spelers spraken elkaar nog even toe. De plooien leken zo alweer glad gestreken.