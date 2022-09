BEKIJK: Peloton brengt eresaluut aan Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali

Dit was de Vuelta van de jonkies, met Remco Evenepoel (22) als eindwinnaar en Juan Ayuso (19) als nummer 3. Maar dit was ook "the last dance" van oudjes Alejandro Valverde (42) en Vincenzo Nibali (37). Zij zwaaien na de Ronde van Lombardije af en hun collega's vormden bij de start van de slotrit in Madrid een erehaag. Valverde kreeg daarna vrije baan bij de eerste passage aan de finish.