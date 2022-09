Wordt WK koers te veel? "Als ik niet goed ben, zet ik met veel plezier Wout af voor sprint"

Evenepoel tempert de verwachtingen: "Ik ga toch moeten zien hoe mijn benen zijn na deze Vuelta. Ik hoop gewoon dat ik nog een goed niveau kan halen, maar als het niet zo is, ga ik met heel veel plezier er alles aan doen om Wout af te zetten voor de sprint."

Hij deelt in principe het kopmanschap met Wout van Aert in de wegrit. De Belgische tactiek lijkt dan ook simpel: Evenepoel mag het met een aanval proberen, Van Aert wordt achter de hand gehouden voor de sprint.

Zelf hoopt hij er zich nog voor te kunnen opladen. "Vanaf dinsdag leg ik mijn focus op het WK. We maken in zowel de tijdrit als de wegrit kans op de wereldtitel", klinkt het bij Evenepoel.

Het gaat hard voor Remco Evenepoel. Na de Vuelta is er geen tijd voor decompressie. De aerokogel van Schepdaal is namelijk een van onze speerpunten voor het WK in Wollongong. Hij gaat er zowel de tijdrit als de wegrit rijden.

Bekijk het volledige interview met Evenepoel:

Te veel van het goede?

Brandt Evenepoel zichzelf niet op door ook nog het WK te willen rijden? Dat is de vrees van ex-Giro-winnaar Johan De Muynck aan tafel bij Karl Vannieuwkerke. "Men onderschat hoe zwaar dat is voor een renner", zegt hij.



Bondscoach Sven Vanthourenhout countert: “Als je kijkt wat de renners tegenwoordig allemaal afwerken van programma, dat is inderdaad niet niets. Maar de generatie die er nu is, met ook Van Aert, Pogacar en Van der Poel erbij, bestaat uit renners die allemaal enorm sterk in het hoofd zijn.”

Dirk De Wolf sluit zich aan bij de bondscoach. Hij wijst op de discipline die Evenepoel en co hebben. "Die mannen werken hun programma's altijd tot in de puntjes af. Als Van Aert op training aan 400 watt moet rijden, dan rijdt hij 400 watt en niet 5 meer of minder."



De Wolf ziet het in tegenstelling tot De Muynck helemaal goedkomen op het WK. "Ik denk dat we nog wel eens kunnen verschieten. Evenepoel zou wel eens aardig voor de dag kunnen komen tegen meneer Ganna", besluit hij.