UCI ontneemt Lotto-Soudal en co hoop: aantal WorldTour-teams wordt niet verhoogd

Volgens de huidige reglementen zou de WorldTour in 2023 net als dit jaar 18 teams tellen, waarbij (grofweg) 2 procontinentale teams zouden stijgen en 2 teams van het huidige pakket zouden zakken. Lotto-Soudal zit al een tijdje in die gevarenzone.



Maar al maandenlang klagen heel wat teams steen en been over de oneerlijkheid van het systeem: de regels zouden slecht afgesproken en opgesteld zijn en bovendien zou corona te veel voor willekeur in de uitslagen zorgen.



Verschillende bronnen meldden aan Cyclingnews dat de Internationale Wielerunie - vooral om juridische miserie te vermijden - een compromis wil uitwerken waarbij de WorldTour wordt uitgebreid naar 20 teams. De grote organisatoren zouden desondanks hun aantal wildcards behouden, waardoor de pelotons plots weer een stuk groter zouden worden, tot 200 renners en meer.



Maar bij de UCI ontkennen ze deze gang van zaken, al is er mogelijk wel wat speelruimte: "In tegenstelling tot wat in de pers is verschenen, is er geen beslissing genomen om de regels aan te passen." Maar wat niet is, kan misschien wel nog komen?

De UCI benadrukt wel nog eens dat het huidige reglement al in 2018 unaniem werd goedgekeurd, door een verzameling van teams, renners en organisatoren. "Op basis van dit reglement zal onze Licentiecommissie in november de licenties toekennen voor de WorldTour."