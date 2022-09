Sam Deroo maakt opmerkelijke overstap naar Russische topclub Kazan: "Een moeilijke beslissing"

"Het is een moeilijke beslissing, want ik wist dat heel wat mensen de transfer konden interpreteren als een steunbetuiging aan het regime hier en de oorlog. Dat zijn voor mij volledig andere zaken. Als ik de kans had gekregen bij een topclub in Europa, zou ik daar voor gekozen hebben."

"Voor mij is het ook een opmerkelijke transfer", opent Sam Deroo in een gesprek met Sporza. "Het was geen makkelijke keuze gezien de huidige omstandigheden, dus ik heb er ook lang over nagedacht. Het was een beetje een samenloop van verschillende zaken."

De naam van McDonald's is het enige wat hier anders is.

"Ik had de negatieve reacties wel verwacht", pareert Deroo de kritiek. "Maar onze invloed als volleyballers op de politiek is heel klein. Ook voor het geld kwam ik zeker niet naar hier. Mijn drijfveer was om weer op een hoog niveau te kunnen spelen."



"Kazan is en blijft een topclub. Als zij geïnteresseerd zijn en ik net terugkom van een lange blessure, dan moet je het wel overwegen. Het is ergens wel een egoïstische beslissing om met wereldspelers te kunnen spelen, maar zeker geen politieke."



De kapitein van de Red Dragons is maandag geland in Rusland. Hij werd er hartelijk onthaald door de club en merkte voorlopig niet dat de aanslepende oorlog leeft bij de Russen.



"Hier in het straatbeeld zal je niets merken van een oorlog die aan de gang is. De naam van McDonald's is het enige wat hier anders is", besluit hij met een kwinkslag.