Ouders van Remco Evenepoel: "De Tour volgend jaar? We moeten vooral luisteren naar Remco"

11 uur 24. Na deze Vuelta zullen we ons bezig houden met het trouwfeest van deze winter. We hebben nog een paar weken om dat klaar te spelen. Dat gebeurt sereen, in intieme kring. . Mama Agna Evenepoel.

11 uur 18. De ouders van Remco Evenepoel "beseffen het nog niet goed", vertelden ze deze voormiddag in De zevende dag op Eén. Ze benadrukten nog eens de leeftijd van hun zoon en alles wat daarmee gepaard gaat. "Hij is nog maar 22 jaar en is al zolang bezig met sport. Je zet dan veel opzij in je jeugd. Die jeugdjaren waren niet normaal." Evenepoel zei het zelf gisteren: "Ik ben egoïstisch geweest." Vader Patrick: "Hij heeft altijd zijn plan moeten trekken en stond er meestal alleen voor. Vandaar is er misschien dat egoïsme geweest, maar na zijn val in Lombardije heeft hij beseft dat er nog andere dingen in het leven zijn." .