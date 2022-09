LIVEBLOG: Koning Filip feliciteert Evenepoel via Facetime, ereburgerschap in de maak

clock 09:40

09 uur 40. Burgemeester wil Evenepoel ereburger maken. Gisteren is er tot na middernacht gefeest in Schepdaal om de eindzege van Evenepoel te vieren. Burgemeester Willy Segers vertelde vanochtend in De Ochtend dat hij zijn inwoner ereburger van Dilbeek, waartoe Schepdaal behoort, wil maken. "Hij voldoet 300 procent aan alle criteria.Die gaan van persoonlijke inzet, bijzondere inspanningen tot Dilbeek op de kaart zetten, internationale erkenning en noem maar op." De gemeenteraad zal dat ereburgerschap officieel moeten maken. .